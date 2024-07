Zum Start des Wacken Open Air (W:O:A) heizen die Wacken Firefighters den Heavy-Metal-Fans ein. Bereits vor Betreten der Bühnen fordern zahlreiche Metalfans lautstark „Wacken, Wacken, Feuerwehr!“. Als es dann bei hochsommerlichem Wetter losgeht, bricht auf dem gut gefüllten Areal vor der Bühne lauter Jubel aus.

Die Kapelle gibt nicht nur volkstümliche Lieder oder Schlager zum Besten, sondern spielt Instrumental-Coverversionen moderner Popsongs wie „Let me entertain you“ von Robbie Williams. Auch an Peter Schillings „Major Tom“ haben die Festivalfans hörbar Vergnügen. „Oh Leute, das ist so geil, Euch hier wiederzusehen“, sagt ein Mitglied der Kapelle.

85.000 Teilnehmer sollen kommen

Das Wacken Open Air mit 85.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist seit knapp einem Jahr ausverkauft. Es soll am Nachmittag offiziell eröffnet werden.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2.000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden. Einer der Headliner sind die Scorpions. Erwartet werden unter anderem auch Korn, Blind Guardian, Extrabreit, Suzi Quatro - und auch Gene Simmons, der Sänger und Bassist bei Kiss war und nun mit Solo-Band unterwegs ist.