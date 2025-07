Wacken Open Air: Firefighters eröffnen Heavy-Metal-Festival

1 Am Mittag eröffneten die Wacken Firefighters das weltbekannte Heavy-Metal-Festival. Foto: dpa/Marcus Brandt

Metalfans müssen dieses Jahr mit reichlich Regen und Matsch klarkommen. Am Mittag eröffnen die Wacken Firefighters vor zahlreichen Fans inoffiziell das weltbekannte Festival.











Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn rufen die Fans der Wacken Firefighters „Wacken, Wacken, Feuerwehr“. Mit einem Konzert auf der Wackinger-Bühne hat der örtliche Musikzug das Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein inoffiziell eröffnet. Zu Konzertbeginn bringt die Kapelle nach ein paar Klängen des Weihnachtsliedes „Alle Jahre wieder“ mit einer Coverversion von „Let me enterain you“ von Robbie Williams die Menschen bereits in Wallung.