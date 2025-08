Wacken Open Air: Festival huldigt Metal-Legende Ozzy Osbourne

1 Drohnenshow beim Open-Air zu Ehren der Metal-Legende. Foto: Frank Molter/dpa/Frank Molter

Heavy-Metal-Star Ozzy Osbourne starb Ende Juli im Alter von 76 Jahren. Die Veranstalter des Wacken Open Air haben mit einer Drohnenshow an ihn erinnert.











Mit einer Drohnenshow haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals in Wacken der gestorbenen Rock-Ikone Ozzy Osbourne gedacht. In der Nacht zum Samstag war über den Hauptbühnen des Wacken Open Air nach dem letzten Konzert des Tages die Projektion „Ozzy we love you“ zu sehen. Dazu erklangen der Osbourne-Song „Mama, I’m Coming Home“ und danach die Black-Sabbath-Nummer „Paranoid“. Auf den riesigen Leinwänden waren parallel Bilder von Osbourne zu sehen.