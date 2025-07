Wacken Open Air 2025: Die Anreise läuft wie geplant

1 Die ersten Metal-Heads sind bereits in Wacken angekommen. Foto: WOA Festival GmbH

Die Veranstalter des berühmten Metal-Festivals in Wacken haben ein Update gegeben. Bereits seit vergangenen Sonntag läuft die Anreise, die bis jetzt "wie geplant" umgesetzt werden konnte.











Am kommenden Mittwoch geht es auf den großen Bühnen los, doch einige Metalheads können es kaum abwarten und sind bereits nach Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein gereist. Dort findet das berühmte Wacken Open Air bis zum 2. August statt. Die Anreise sei in vollem Gange und laufe wie geplant, gaben die Veranstalter an diesem Montag bekannt.