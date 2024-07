Wacken Open Air 2024: Viel entspanntere Anreise als letztes Jahr

1 Auf dem Wacken Open Air, hier 2022, möchten Metal-Fans wieder richtig feiern. Foto: imago/Dirk Jacobs

Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der Wetterlage zu einem riesigen Chaos bei der Wacken-Anreise gekommen ist, scheint 2024 bisher alles rund zu laufen.











Das legendäre Wacken Open Air steht in den Startlöchern. Heavy-Metal-Fans aus aller Welt pilgern wieder in die kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein, um vom 31. Juli bis 3. August kräftig abzurocken. Nachdem es aufgrund des schlechten Wetters im vergangenen Sommer zu einem mächtigen Chaos und schließlich kompletten Einlassstopp gekommen war, scheint ein neues Verkehrskonzept in diesem Jahr voll aufzugehen.