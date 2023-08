1 Regenmassen haben das Gelände des Wacken Open Airs in ein Schlammfeld verwandelt. Foto: imago/Dirk Jacobs

Nichts geht mehr: Die Wacken-Veranstalter haben nach den starken Regenfällen am frühen Mittwochmorgen einen kompletten Einlassstopp erwirkt. Wie viele Besucher derzeit auf dem Gelände sind und was mit den eigentlich gültigen Tickets passiert, ist bislang noch unklar.









Jetzt herrscht Gewissheit: Das Heavy-Metal-Festival in Wacken hat aufgrund des vielen Regens und den damit verbundenen Schlammmassen vor Ort einen sofortigen und vollständigen Einlassstopp für die Besucher verhängt. Das gaben die Veranstalter am frühen Mittwochmorgen unter anderem via Facebook bekannt. Darin heißt es, dass die Kapazitätsgrenze erreicht sei. "Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht", heißt es dort.