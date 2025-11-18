Wegen möglicher Datenweitergabe: Ermittlungen gegen Stuttgarter Ermittler – Landtag ringt um Aufklärung

Mitarbeiter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft haben am Computer Abfragen durchgeführt und dafür offenbar eine Gegenleistung erhalten.
Je weniger über eine Angelegenheit bekannt ist, desto größer ist der Raum für Spekulationen. Als Ende vergangener Woche offenkundig geworden ist, dass gegen mehrere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungen wegen Bestechlichkeit eingeleitet wurden, da waren die Mutmaßungen umfangreich. Erst Recht, als ein Zusammenhang zu einem versuchten Tötungsdelikt in Tamm entstand, was für sich genommen schon schlagzeilenträchtig war. Am Dienstag Abend hat der Ständige Ausschuss des Landtages versucht, etwas Licht in die Dunkelheit zu bringen.