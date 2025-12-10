Wachstumsmarkt Weltraum: Stürzt sich Stuttgart in den neuen Wettlauf im All?

Die Luft- und Raumfahrt boomt weltweit. Neue Technologien und stärkere Vernetzung könnten auch Mittelständlern in der Region Stuttgart neue Märkte eröffnen.
Der Weltraum ist längst zu einem boomenden, aber international umkämpften Wirtschaftsraum geworden. Früher ein Nischenthema für Weltraumbehörden wie Nasa und Esa und zivile Forschung, wird das All heute von vielen Regierungen als ein strategisches Zukunftsfeld angesehen. Deutschland will dort ein starker Akteur werden und hat zum ersten Mal ein Ministerium für Raumfahrt eingerichtet und eine Sicherheitsstrategie für den Weltraum entwickelt. 35 Milliarden Euro will der Bund bis 2030 für Raumfahrttechnologie ausgeben. Auch Baden-Württemberg hat seit 2023 eine Luft- und Raumfahrtstrategie.