1 EnBW-Flagge vor einem Strommasten an der Stuttgarter EnBW City: Der Konzern ist auf Wachstumskurs und baut die Zahl seiner Mitarbeiter weiter aus. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Energieversorger benötigt vor allem für die Wachstumsbereiche Netzgeschäft und erneuerbare Energien Personal. Mehr als 400 Azubis beginnen im September ihre Ausbildung.









Stuttgart - Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) ist auch in der Corona-Krise auf Wachstumskurs und will die Zahl der Mitarbeiter weiter erhöhen. Bis Ende 2022 sollen noch weit über 3000 neue Mitarbeiter eingestellt werden, vor allem für das Netzgeschäft und den Bereich erneuerbare Energien. Das kündigte EnBW-Chef Frank Mastiaux im Interview mit unserer Zeitung an. „Beim Breitbandausbau können wir zum Beispiel gar nicht schnell genug Fachleute einstellen, wie es Nachfrage gibt. Wir haben in Baden-Württemberg bereits 15 000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt“, sagte Mastiaux.