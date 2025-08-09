Wachstum trotz Strukturwandel: Der Krise trotzen – drei Firmen in Ludwigsburg zeigen, wie’s geht

Der Kreis Ludwigsburg steht vor wirtschaftlichen Herausforderungen, doch drei Unternehmen kommen erstaunlich gut durch die Umstrukturierung. Wie schaffen sie das?
Es gab schon bessere Zeiten für die Wirtschaft. Besonders in der Region Stuttgart, wo lange die Automobilbranche für Arbeitsplätze sorgte und satte Gewerbeeinnahmen in die Kassen spülte, herrschen an vielen Stellen Verunsicherung und Zukunftsangst. Die Stadt Ludwigsburg liefert bei ihrer jährlichen Tour durch drei Unternehmen jedoch drei Positivbeispiele, die zeigen: Statt Resignation eröffnet gerade jetzt der Blick nach vorn neue Chancen.