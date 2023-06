1 Manch einer hat Angst vor weiteren Hochhäusern in Hemmingen. Foto: Werner Kuhnle

Hemmingen - Aus der üblichen Bürgerfragestunde zu Beginn des Hemminger Gemeinderats ist am Dienstagabend gleich in der ersten Minute eine Bürger-Angriffsrunde geworden: Mit gelben Plakaten saßen und standen etwa 20 Bürger in der Gemeinschaftshalle, um gegen das geplante Baugebiet Schöckinger Weg zu protestieren. Im Jahr 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, aus einem drei Hektar großen Acker-und-Wiesen-Gelände an der Alten Schöckinger Straße ein Wohnviertel zu machen. Auf der Tagesordnung stand die Vorgehensweise zur Umlegung der Grundstücke, die der Gemeinderat verabschieden sollte.