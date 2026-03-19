Wachsender Einfluss: Irans Revolutionsgarden schließen die Reihen

Sie sind ein Staat im Staate, das mächtigste Herrschaftsinstrument des Mullah-Regimes. Irans Revolutionsgarden sind hochgerüstet, wirtschaftlich stark und unantastbar.
Die iranischen Revolutionsgarden haben sich in ihrem mehr als 40-jährigen Bestehen zu einem Staat im Staate entwickelt. Mit der Tötung wichtiger ranghoher Politiker der iranischen Führung durch die US-israelischen Angriffe wurden sie nach Einschätzung von Experten bisher nicht geschwächt, sondern gewannen im Verlauf des seit drei Wochen andauernden Iran-Krieges eher noch an Einfluss und Bedeutung für das Land.