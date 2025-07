Wachsende Fertility Gap: Studie: Geburtenrate sinkt, doch Kinderwunsch bleibt stabil

1 Ein Baby zu bekommen bleibt auch in krisenreichen Zeiten ein häufiger Wunsch. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa

Die Lücke zwischen gewünschter Kinderzahl und der Zahl der Geburten wächst. Welche Erklärungen haben Wissenschaftler?











Link kopiert



Wiesbaden - Weiter Lust auf Nachwuchs: Trotz einer deutlich gesunkenen Geburtenrate bleibt die Zahl der gewünschten Kinder laut einer Studie stabil. Einerseits ist die Geburtenrate in Deutschland von 2021 bis 2024 von durchschnittlich 1,58 auf 1,35 Kinder pro Frau gesunken. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mitteilte. Andererseits haben sich 2023 und Anfang 2024 Frauen durchschnittlich 1,76 und Männer 1,74 Kinder gewünscht - und damit etwa so viele wie schon rund drei Jahre zuvor.