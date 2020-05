Unfall in Remseck Schwerer Unfall – Frau muss aus Auto gerettet werden

Die Fahrerin eines Smarts bremst ab, weil sie bei Remseck in einen Feldweg fahren will. Ein 28-jähriger Autofahrer kracht mit voller Wucht in sie hinein. Die Frau muss schwer verletzt aus ihrem Wagen gerettet werden.