Kretschmer: Sachsen in Sorge um Volkswagen

1 Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt auf „vernünftige“ Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie. (Archivbild) Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Im Streit um neue Sparpläne kündigt der VW-Konzern die seit 1994 geltende Job-Garantie auf. Auch in Sachsen sieht man Probleme, der Ministerpräsident findet das Land aber „ganz gut aufgestellt".











Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt mit Blick auf die Krise im VW-Konzern auf „vernünftige“ Rahmenbedingungen für die deutsche Industrie. „Wir sind natürlich in Sorge wegen Volkswagen“, sagte er bei einem Kongress zur Transformation in der Automobilbranche in Dresden.