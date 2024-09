VW-Dieselskandal: Dieselaffäre-Prozess: Spricht Mr. Volkswagen nun selbst?

1 Äußert sich Winterkorn im Strafprozess gegen ihn? (Foto aktuell) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Jahre nach der Dieselaffäre beginnt das Verfahren gegen Ex-VW-Vorstand Winterkorn. Nach einer stundenlangen Verlesung der Anklage rückt der 77-Jährige selbst in den Fokus - er will das Wort ergreifen.











Braunschweig - Was sagt "Mr. Volkswagen" Martin Winterkorn zu den Vorwürfen in der Dieselaffäre? Für den zweiten Prozesstag im Landgericht Braunschweig ist eine längere Verteidiger-Erklärung geplant. Im Anschluss daran will sich der 77-Jährige selbst zu seiner Rolle in einem der größten deutschen Industrieskandale äußern.