Zwischen Werkstor, Aufsichtsrat und Stadion: Daniela Cavallo ist das Gesicht der Mitbestimmung bei VW. Ein Blick auf die Frau hinter dem mächtigen Betriebsrat – und auf Boxhandschuhe an der Bürowand.
Wolfsburg - Bei Volkswagen in Wolfsburg beginnen heute die Betriebsratswahlen. Daniela Cavallo will dabei an der Spitze der mächtigen Arbeitnehmervertretung bleiben. Die 50-Jährige führt den Betriebsrat des größten europäischen Autobauers seit fünf Jahren durch eine Zeit voller Krisen und ist eine der wenigen Frauen in einer Spitzenposition in der männerdominierten Autoindustrie.