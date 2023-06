1 Gerlinde Lehmann fährt seit Oktober 2018 viel häufiger mit Bus und Bahn als früher. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg/Stuttgart - Gerlinde Lehmann ist vom Schicksal schwer gebeutelt. Bei einem Krankenhausaufenthalt in Stuttgart hat die Ludwigsburgerin sich vor vier Jahren einen multiresistenten Keim eingefangen, der sie nach eigenen Worten bis zum vergangenen Jahr beschäftigte. „Ich war quasi drei Jahre im Krankenhaus“, sagt die heute 77-Jährige. Ein Ergebnis davon war, dass sie nicht mehr Autofahren konnte. „Ich war körperlich so geschwächt, dass das nicht mehr ging“, sagt Lehmann. Im vergangenen Herbst erinnerte sie sich an eine Freundin, die ihr berichtet hatte, dass sie ihren Führerschein beim Landratsamt gegen ein Seniorenticket des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) eingetauscht hatte, das für ein Jahr gültig war.