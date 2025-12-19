VVS-Ticket gilt für neue Hesse-Bahn: Für 16,60 Euro von Stuttgart in den Schwarzwald – ab Februar ist’s möglich

Die Hermann-Hesse-Bahn ist jetzt offiziell ins Streckennetz des VVS integriert. Künftig ist nur noch ein Ticket für die Strecke von Stuttgart bis Calw nötig.
Ein Wochenendtrip in den nördlichen Schwarzwald? Wer von Stuttgart nach Calw will, der kann das künftig per Bahn und mit einem VVS-Tagesticket tun. Für 16,60 Euro geht es künftig in 59 Minuten von Stuttgart nach Calw. Zuerst mit der S-Bahn-Linie 6 bis nach Weil der Stadt, wo der Umstieg in die Hermann-Hesse-Bahn erfolgt. Der regulär erste Zug soll am 1. Februar fahren, die Jungfernfahrt ist am Vortag geplant.