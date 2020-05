15.09 Uhr: Wegen einer Signalstörung zwischen Bietigheim und Ludwigsburg kommt es auf der Linie S5 in Richtung Ludwigsburg zu Umleitungen und Verspätungen. Die Linie S5 hält an den Bahnhöfen Tamm und Asperg in Richtung Stuttgart nicht. Reisende die nach Tamm und Asperg möchten, fahren von Bietigheim mit der Linie S5 nach Ludwigsburg und steigen in die S-Bahn der Gegenrichtung. Reisende aus Tamm und Asperg, die in Richtung Stuttgart möchten, verkehren mit der S5 nach Bietigheim und steigen in die S-Bahn in Richtung Stuttgart.