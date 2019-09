12.16 Uhr: Die Arbeiten zur Behebung der Signalstörung in Stuttgart Hauptbahnhof (tief) werden weiter fortgesetzt. Es kommt auch am 2. September in der Spät-Hauptverkehrszeit und am Dienstag den 3. September in der Früh-Hauptverkehrszeit zu Abweichungen. Die S-Bahnen fahren wie folgt: Die Linien S2 und S3 verkehren im 30-Minuten-Takt, dafür jedoch als Langzüge (volle Zugstärke) und bis zu den regulären Endbahnhöfen. Die Linien S4, S5, S6 und S60 verkehren regulär. Die S-Bahnen der Linie S1 verkehren analog zur Bauphase 3.