VVS-Störungsmelder Streckensperrung bei Stadtbahnlinie U7

8.32 Uhr: Wegen einer Weichenstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) kann es bei folgenden Linien zu Verspätungen kommen: R1 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), R2 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), R3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), R8 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (oben), S1 in Richtung Herrenberg, S2 in Richtung Filderstadt und S3 in Richtung Flughafen/Messe zu Verspätungen kommen.