09.02 Uhr: Die Fahrzeugstörung an einer S-Bahn in der Haltestelle Stg-Universität wurde behoben. Die Linien der S-Bahn Stuttgart verkehren wieder planmäßig.

07.22 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer S-Bahn in der Haltestelle Stg-Universität ist die Strecke von Stgt.-Vaihingen nach Stgt.-Schwabstraße gesperrt.

Es kommt zu folgenden Fahrplanänderungen:

Linie S1: verkehrt in Richtung Kirchheim/Teck über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) -ohne Halt zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof.

Linie S2: verkehrt in Richtung Schorndorf über Stuttgart Hauptbahnhof (oben, Gleis 3/4) - ohne Halt zwischen Vaihingen und Hauptbahnhof.

Linie S3: verkehrt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt (Gleis 2) und zwischen Stuttgart-Vaihingen und Flughafen/ Messe.

In Richtung Herrenberg und Filderstadt verkehren die Linien S1 und S2 ohne Einschränkungen.

Die S-Bahn-Linien S4, S5 und S6 /S60 verkehren ohne Einschränkungen.