Ab 1. Januar 2025 ist im Raum Backnang ein neues Unternehmen mit für den Busverkehr zuständig. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat das Linienbündel 9 (Backnang) an die Firma Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) aus Waiblingen vergeben.

Derzeit gehören zu dem Linienbündel die Linien 359, 360, 361, 362, 362A, 363, 368, 368A, 369, 370 und N36. Der Fahrplan ab dem 1. Januar orientiere sich am derzeitigen Angebot und werde sich mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 (voraussichtlich Ende 2026) an die geänderten Bahnfahrpläne anpassen.

Viertelstundentakt zur S-Bahn

Der Übergangsfahrplan bietet bereits folgende Verbesserungen für die Fahrgäste: Fahrgäste der Linie 361 („Stadtlinie“ Heiningen – Waldrems – Maubach – ZOB – Steinbach) aus Heiningen und Waldrems haben künftig montags bis freitags einen Viertelstundentakt zur S-Bahn. Die beiden Linien 361 und 369 ergänzen sich künftig und schaffen so alle 15 Minuten einen Anschluss an die S3 in Maubach.

Die Busse der Linie 369 Backnang ZOB – Industriegebiet Süd (– Heiningen –Waldrems – Maubach Bf)] fahren dazu künftig zwölfmal über Heiningen und Waldrems hinaus zur S-Bahn-Station Maubach. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Fahrten der Linie 361 über Heiningen zum Gesundheitszentrum. Fahrgäste zum Gesundheitszentrum können stattdessen die Linien 381-384 (Haltestelle Gesundheitszentrum) sowie die Linien 369 und 393 (Haltestellen Friedhof beziehungsweise Blumenstraße / nach Ausbau des Kreisverkehrs an der Kawag-Kreuzung in der Stuttgarter Straße direkt am Gesundheitszentrum) nutzen.

Auch samstags gibt es eine Verbesserung zur S-Bahn: Die Busse der Linie 361 fahren tagsüber öfter, damit Fahrgäste die S-Bahn-Station in Maubach halbstündlich erreichen können. Bisher sind die Busse nur stündlich gefahren.

Die Busse der Linie 363 (Backnang – Unterschöntal – Oberschöntal – Backnang) fahren unter der Woche abends eine Stunde länger als bisher.

Nach dem Start von Stuttgart 21 mit dem Tiefbahnhof und der neuen S-Bahn-Station Mittnachtstraße (voraussichtlich ab Herbst 2026) sollen die Abfahrtszeiten der Busse an die neuen Bahnfahrpläne angepasst werden, wodurch es weitere Verbesserungen für Busfahrgäste im Raum Backnang geben soll.

Das Busangebot wird laut der Mittelung des VVS mit dem Übergangsangebot um rund 60 000 Kilometer von 645 000 Kilometern auf rund 705 000 Kilometer im Jahr aufgestockt. Mit dem Zielfahrplan sind es dann 765 000 Kilometer.

Nachhaltige Mobilität fördern

„Als Landkreis investieren wir bewusst in den ÖPNV, um den öffentlichen Nahverkehr im Kreis voranzubringen und damit die nachhaltige Mobilität zu fördern. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es uns trotz angespannter Haushaltslage gelungen ist, mit der Neuvergabe sinnvolle und für die Bürgerinnen und Bürger direkt spürbare Verkehrsverbesserungen für den Verkehrsraum Backnang umzusetzen“, wird Daniel Wiedmann, Leiter des Amts für ÖPNV im Rems-Murr-Kreis, in einer Mitteilung zitiert.

Die OVR werde drei neue Elektrobusse und zehn neue Dieselbusse einsetzen, die mit klimafreundlichem HVO100-Kraftstoff betrieben werden. Alle Busse sollen nach modernsten Komfort- und Umweltstandards ausgerüstet sein. Zum Start des Linienbündels fahren allerdings noch ältere Busse – das liege an „sehr langen Lieferfristen“ der Hersteller.