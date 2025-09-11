VVS im Rems-Murr-Kreis: Junge Spanierin, erst zwei Jahre im Beruf – und schon „Busfahrerin des Jahres“

Sie kam aus Bilbao, träumte vom Busfahren – und wurde zum ermutigenden Vorbild. Mariana Martin Bolivar ist „Busfahrerin des Jahres“ im Rems-Murr-Kreis.
Sie lenkt mehr als nur einen Bus: Mariana Martin Bolivar fährt mitten ins Herz ihrer Fahrgäste. Freundlich, zugewandt, mit einem strahlenden Lächeln, das durch die Frontscheibe ihres Busses scheint – so erlebt man die 32-Jährige, die nun vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) zur „Busfahrerin des Jahres 2025“ im Rems-Murr-Kreis gekürt wurde und eine besondere Geschichte mitbringt.