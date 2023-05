1 Mit dem Swipen wird die Fahrt begonnen. Foto: VVS/Pia Scholz

Stuttgart - So einfach kann Nahverkehr sein, wenn man ein Smartphone einsetzt: Der Fahrgast nutzt Bus und Bahn, ohne sich vorher ein Ticket kaufen oder sich Gedanken über Zonen- und Verbundgrenzen machen zu müssen. Seit September testen dieses Check-in-Check-out-System, kurz CiCo, rund 600 Personen im VVS. Nun wurde die Gültigkeit auf den Verbund Pforzheim-Enzkreis (VPE) und verbundübergreifende Fahrten im BW-Tarif ausgedehnt. Noch suchen die beiden Verbünde weitere „Versuchskaninchen“, die das Ticketsystem unter Echtzeitbedingungen testen. Ziel ist es, dieses E-Ticketing in einem Jahr in ganz Baden-Württemberg einzuführen.