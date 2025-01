Seltenes Musikinstrument in Stuttgart-Rot Geigenklang, der mit Klaviertasten erzeugt wird

An diesem Sonntag, 26. Januar, wird in der Dreifaltigkeitskirche in Stuttgart-Rot ein Streichklavier vorgestellt. Es handelt sich um den Nachbau eines historischen Instruments – und es gibt Erläuterungen zu diesem seltenen Instrument.