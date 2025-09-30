Vulkane, Berge und Strände: Die Inseln Japans: Atemberaubende Reiseziele im Pazifik

Japan besteht aus mehr als 14.000 Inseln. Das Land hat neben Tokio und Osaka noch viele weitere interessante Reiseziele zu bieten. Urlauber können sich auf Vulkane, Sandstrände und atemberaubende Natur freuen.
Japan ist ein Land voller Gegensätze. Wolkenkratzer in den Metropolen und entlegene Küstendörfer, erdrückende Hektik und idyllische Ruhe. Je nach Reiseziel kann ein Japan-Aufenthalt ganz unterschiedlich verlaufen. Reisende sollten sich deshalb im Voraus darüber informieren, was sie auf den verschiedenen Inseln Japans erwartet.