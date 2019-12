Demo in Stuttgart B 14 zwei Stunden lang gesperrt für Protesttanzen im Tunnel

Nicht alle Autofahrer fanden gut, was am Sonntagnachmittag auf der B 14 in Stuttgart passiert ist. Zwei Stunden lang blieb die Hauptverkehrsader einseitig gesperrt, weil es eine Protestveranstaltung für mehr Radwege, besseren Fußverkehr und mehr Grün in der Stadt gab.