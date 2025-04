Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen

1 Der Kanlaon ist ein Schichtvulkan auf den Philippinen. Er liegt auf der Grenze der Provinzen Negros Occidental und Negros Oriental auf der zur Inselgruppe Visayas gehörenden Insel Negros. Er ist einer von 22 aktiven Vulkanen auf den Philippinen. Foto: AFP/Channel Nicor of C.N. Photography Facebook

Vier Kilometer steigt am Morgen eine Aschesäule am Vulkan Kanlaon in den Himmel. Der Feuerberg ist berüchtigt. Es gab hier auch schon Tote. Sind weitere Eruptionen zu erwarten?











Nach dem Ausbruch eines Vulkans auf den Philippinen am Dienstagmorgen (8. April) haben die Behörden den Schulunterricht in der Region abgesagt. Am Vulkan Kanlaon habe um 5.51 Uhr (Ortszeit) eine „explosive Eruption“ stattgefunden, die eine „4000 Meter hohe Aschewolke“ erzeugt habe, meldete das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie. An den südlichen Hängen seien pyroklastische Ströme beobachtet worden – Glutlawinen aus Lava, Asche und heißen Gasen.