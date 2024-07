VOX zeigt zweite Staffel ab 16. Juli: Sarah Jessica Parker: Das macht And Just Like That...-Dreh schwierig

Sarah Jessica Parker: Das macht "And Just Like That..."-Dreh schwierig

1 Cynthia Nixon als Miranda (v.l.), Sarah Jessica Parker als Carrie und Kristin Davis als Charlotte stehen auch in der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Sequels wieder im Mittelpunkt. "And Just Like That..." läuft ab 16. Juli bei VOX und ist auf RTL+ abrufbar. Foto: RTL/2023 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max

Ein Jahr nach der Erstausstrahlung bei Sky und Wow ist die zweite Staffel von "And Just Like That..." nun auch endlich im deutschen Free-TV zu sehen. Derweil dreht das Team in New York bereits die dritte Fortsetzung. Und die Dreharbeiten gestalten sich laut Sarah Jessica Parker immer schwieriger.











Link kopiert



Die Kult-Serie "Sex and the City" geht nach sechs Staffeln und zwei Filmen bekanntlich mit dem Sequel "And Just Like That..." weiter. Aktuell wird in New York bereits die dritte Staffel gedreht, in der die Figuren von Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59) wieder mit Problemen wie dem Altern, Teenagerkindern oder Dating kämpfen. In Deutschland können sich Fans die Wartezeit bis zur Ausstrahlung, die vermutlich 2025 erfolgen wird, nun mit der zweiten Staffel vertreiben.