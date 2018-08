Vox-Sendung in Stuttgart Wer wird die neue „Shopping Queen“?

Von red 02. August 2018 - 14:18 Uhr

Die Stuttgarter Teilnehmerinnen: Melanie, Marlene, Tina, Katja und Priscilla (von links). Foto: MG RTL D / Constantin Ent.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer war wieder in Stuttgart unterwegs und hat vier Frauen auf Einkaufstour geschickt. Im Fokus stand vor allem ein sommerliches Accessoire. Wir haben mit zwei Kandidatinnen gesprochen.

Stuttgart - Anfang Juni war das pinkfarbene Auto der Vox-Sendung „Shopping Queen“ zum wiederholten Male im Raum Stuttgart unterwegs. Die fünf Kandidatinnen aus der Region hatten vier Stunden Zeit und 500 Euro zur Verfügung, um sich ein brandneues Outfit zu kaufen. Dabei lautete das Motto der Sendung „Hello Sunshine – genieße den Sommer mit deiner neuen Designersonnenbrille“.

Ein sommerlicher Look sollte Juror Guido Maria Kretschmer überzeugen. Am Ende gewinnt jedoch diejenige, die von der Konkurrenz und dem Designer insgesamt die höchste Punktzahl bekommt. In der Folge hatten die Stuttgarter Teilnehmerinnen außerdem die Chance ihr Budget auf 700 Euro aufzustocken. Dafür mussten sie im Gegenzug aber auf eine Stunde der wertvollen Shoppingzeit verzichten.

Im Mittelpunkt stand eine Sonnenbrille

Die Kandidatin Melanie aus Korntal-Münchingen vermutete bereits im Voraus, dass es ein Sommer-Thema werden könnte – bei der Jahreszeit keine allzu große Überraschung. Dass schließlich die Sonnenbrille im Mittelpunkt stehen sollte, kam der Finanzierungsberaterin entgegen, wie sie lachend erzählt: „Ich bin kurz nach dem Dreh in den Urlaub gefahren und wollte mir davor sowieso eine Sonnenbrille kaufen.“ Sonst beschreibt sich die 23-Jährige als nicht außergewöhnlich modeinteressiert. Sie halte sich immer gerne auf dem Laufenden, was aktuelle Trends angeht, mehr aber auch nicht.

Ebenfalls auf der Suche nach einer stylischen Sonnenbrille war Marlene aus Winnenden. Als Brillenträgerin im Alltag war ihre Entscheidung für eine Sonnenbrille vergleichsweise schnell gefällt und die Kandidatin konnte sich auf die Auswahl der Kleidung konzentrieren. Auch sonst beschäftigt sich die 27-Jährige mit Mode: In ihrer Freizeit näht sie Baby-Accessoires, Kleidung sowie Tücher, welche die Mutter von drei Kindern über einen kleinen Onlineshop verkauft.

Der Joker nicht unbedingt als Hilfe

Beide Teilnehmerinnen waren sich zudem einig, dass die ablaufende Zeit den viel größeren Druck ausgeübt hätte. Dagegen sei das begrenzte Budget weniger das Problem gewesen. Über die Joker-Option sagt Marlene: „Das macht es nicht unbedingt einfacher, sondern ist eine Entscheidung mehr.“ Und von denen gibt es bei der Suche nach einem anspruchsvollen Outfit ja bereits mehr als genug.

Die Folgen werden zwischen dem 13. und dem 17. August täglich auf Vox ausgestrahlt.