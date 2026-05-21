Das Finale von "The Boys" ist über die Bildschirme von Amazons Streamingdienst Prime Video geflimmert - und nicht alle Fans sind zufrieden. Schon im kommenden Jahr wird zudem wohl eine weitere Spin-off-Serie starten.

Spätestens seit dem überaus kontroversen Ende von "Game of Thrones" im Jahr 2019 streiten Fans und Zuschauer leidenschaftlich gerne über die abschließenden Kapitel ihrer Lieblingsserien. Wie zu erwarten war, stellt sich das auch beim Finale von Amazons epische Superhelden-Satire "The Boys" nicht anders dar. In den Weiten sozialer Netzwerke und des Internets lassen sich die verschiedensten Meinungen zur finalen Episode aus Staffel fünf mit dem Titel "Blut und Knochen" finden.

Achtung, es folgen Spoiler zum Serienende von "The Boys" Das "The Boys"-Finale bot einige schockierende Figurentode sowie die Abschlüsse zahlreicher Handlungsstränge. Annie (Erin Moriarty) und Hughie (Jack Quaid) werden Eltern und scheinen glücklich miteinander. M.M. (Laz Alonso) nimmt Homelanders Sohn Ryan (Cameron Crovetti) in seine Familie auf. Kimiko (Karen Fukuhara) hat endlich einen Bernedoodle und es nach Frankreich geschafft. So weit, so gut, und so können dann auch einige Zuschauer Gefallen am Serienende der 2019 gestarteten Show finden.

"Also, das Finale von 'The Boys' hat mich total überzeugt. Ich fand, es war ein rundes Ende", kommentiert etwa ein User auf X.

Auch der Endkampf zwischen Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) mit dem daraus resultierenden grausamen Tod des Hauptschurken der Serie scheint vielen unter den Zuschauern zu gefallen. "Das Finale rückte Karl Urban und Antony Starr ins Rampenlicht. Homelander und Butcher", meint etwa eine Person, die weiter kommentiert: "Unabhängig davon, wie durchwachsen diese Staffel von 'The Boys' für mich war, stirbt ein kleines Stück von mir, wenn eine Serie, die ich liebe, nach einer langen Laufzeit endet. Mann, war das eine verdammt teuflische Serie."

Doch es lassen sich auch kritische Stimmen finden. Eine Person etwa bemerkt zur gesamten fünften Staffel der Serie: "Dass Homelander in Folge 6 unsterblich wird und dann zwei Folgen später getötet wird, ist echt schlecht geschrieben. Der V1-Handlungsbogen hätte in Staffel 4 abgeschlossen werden sollen." So sieht diese Person als Fazit eine "furchtbare letzte Staffel".

Eine weitere Person scheint indes schlicht nicht genug vom Finale überrascht worden zu sein, kommentiert: "Das Finale von 'The Boys' hat mich in vielerlei Hinsicht enttäuscht ... die Todesfälle waren vorhersehbar und die letzten 'Kämpfe' verliefen genau so, wie man es erwartet hatte. Jeder Charakter, der überlebt, endet so, wie man es erwartet hat. Die Charaktere aus 'Gen V' tauchen ohne Grund auf, die ganze 'Odessa'-Handlung ist verschwendet und Marie ist ebenfalls sinnlos."

Auch ein anderer User bemerkt über "Gen V"-Hauptfigur Marie Moreau (Jaz Sinclair), die nicht in den Endkampf gegen Homelander eingreift: "Marie hat buchstäblich nichts getan."

So geht es im "The Boys"-Universum jetzt weiter

Eine sechste Staffel der Mutterserie wird es zumindest vorerst nicht auf Amazon zu sehen geben. Doch ein Spin-off befindet sich bereits in Produktion: "Vought Rising" erzählt eine Vorgeschichte zu Fan-Liebling Soldier Boy (Jensen Ackles), der in Staffel fünf zu den stärksten Figuren zählte. Wie "Esquire" berichtet, war ein Trailer zum Ableger in den US-Kinos bereits zu sehen. Dort lief das Serienfinale von "The Boys" in Lichtspielhäusern - und das Publikum erhielt im Zuge dessen einen ersten Vorgeschmack auf die neue Show.

Neben Soldier Boy wird in "Vought Rising" wohl Stormfront vorkommen, auch bekannt als Clara Vought oder Liberty. Aya Cash wird den Charakter erneut verkörpern. Auch Bombsight (Mason Dye), der in der fünften Staffel von "The Boys" bereits zu sehen war, war in der Zeit von "Vought Rising" bereits am Leben und aktiv. Mit einem Start des Spin-offs wird 2027 gerechnet.

"The Boys"-Serienschöpfer Eric Kripke verriet gegenüber dem "Hollywood Reporter" über die neue Show: "Es hat definitiv etwas von der 'Boys'-DNA, da es respektlos und sehr direkt ist. Aber es hat auch diesen reizvollen, fast schon noir-artigen Krimi-Charakter - nicht 'Black Noir', sondern echtes Noir. Es gibt Detektive und überraschende Wendungen, und es gibt einen Mord, der dann zu einer größeren Verschwörung führt."

"The Boys: Mexico" und Ende von "Gen V"

Daneben wird das Spin-off "The Boys: Mexico" gerade erst entwickelt. Hier sind wohl, anders als bei "Vought Rising", noch keine Kameras gerollt, weswegen es auch wesentlich länger dauern dürfte, bis "The Boys"-Fans die neue Serie zu Gesicht bekommen - wenn überhaupt. Thematisch geht es, wie der Titel schon andeutet, ins südliche Nachbarland der Vereinigten Staaten.

Eingestellt wurde von Amazon indes nach zwei Staffeln das Spin-off "Gen V". Es erhält keine dritte Staffel.