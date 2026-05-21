Das Finale von "The Boys" ist über die Bildschirme von Amazons Streamingdienst Prime Video geflimmert - und nicht alle Fans sind zufrieden. Schon im kommenden Jahr wird zudem wohl eine weitere Spin-off-Serie starten.
Spätestens seit dem überaus kontroversen Ende von "Game of Thrones" im Jahr 2019 streiten Fans und Zuschauer leidenschaftlich gerne über die abschließenden Kapitel ihrer Lieblingsserien. Wie zu erwarten war, stellt sich das auch beim Finale von Amazons epische Superhelden-Satire "The Boys" nicht anders dar. In den Weiten sozialer Netzwerke und des Internets lassen sich die verschiedensten Meinungen zur finalen Episode aus Staffel fünf mit dem Titel "Blut und Knochen" finden.