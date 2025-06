1 Florian Silbereisen (l.) und Kai Pflaume moderieren zum ersten Mal gemeinsam die Goldene Henne. Foto: imago/VISTAPRESS

Florian Silbereisen moderiert gemeinsam mit Kai Pflaume die Verleihung der Goldenen Henne. Am 12. September kämpfen prominente Nominierte in Leipzig um den Publikumspreis.











Link kopiert



Der Startschuss ist gefallen: Die Nominierten für Deutschlands größten Publikumspreis, die Goldene Henne 2025, stehen fest. Am 12. September wird vor rund 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Halle 1 der Leipziger Messe gefeiert, wer ihr Herz erobert hat. Die Preisverleihung wird ab 20:15 Uhr live in der ARD übertragen.