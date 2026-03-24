Vorzeitiger Vorstandswechsel: Der lange erwartete Abgang der EnBW-Personalchefin

Ihre Position im Energiekonzern galt schon länger als wackelig. Nun geht die Vorständin Colette Rückert-Hennen vorzeitig. Zuletzt gab es in ihrem Bereich mehrere Probleme.
Es war eine Nachricht, die bei der EnBW kaum jemand überrascht haben dürfte. Die Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Colette Rückert-Hennen (65) gibt ihren Posten vorzeitig auf – diese Erwartung kursierte schon länger im landeseigenen Energiekonzern. Zuletzt war der Vertrag der Juristin (und ersten Frau in der Konzernspitze) zwar bis Februar 2027 verlängert worden. Doch kaum jemand wettete darauf, dass sie tatsächlich so lange im Amt bleiben würde – zu viel war in den zurückliegenden Jahren in ihrem Bereich nicht rund gelaufen.