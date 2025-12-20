Vorzeitiger Abschied: Bayern-Basketballer trennen sich von Erfolgscoach Herbert

Nach acht Euroleague-Pleiten ziehen die Bayern Konsequenzen: Was hinter dem überraschenden Trainer-Aus von Gordon Herbert steckt – und wer jetzt die Verantwortung übernimmt.
München - Weltmeistertrainer Gordon Herbert ist nicht mehr Coach der Basketballer des FC Bayern München. Nach einer Niederlagenserie in der Euroleague gab der deutsche Meister das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit mit dem 66-jährigen Kanadier bekannt. Die bedauernswerte Entscheidung sei "zum Wohle des Teams und des Vereins" gefallen, betonten laut Mitteilung beide Seiten. Herbert besitzt ab dem kommenden Sommer einen Vertrag als Auswahlcoach in seinem Heimatland.