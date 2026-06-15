Vorzeigequartier in Stuttgart: Helfen Laufgemeinschaften? Kritik an Stuttgarts gruseligstem Tunnel wächst

Ins Vorzeigequartier Neckarpark in Stuttgart zieht Leben ein. Immer mehr Stimmen - auch von ansässigen Schulen - sehen in dem langen, verwinkelten Fußgänger-Tunnel ein Problem.

Die Bebauung des ehemaligen Güterbahnhof-Areals ist in vielerlei Hinsicht wegweisend für künftige Wohnbebauungen in Stuttgart. Das gilt auch für das Thema Verkehr, denn die Stadt plant einen neuen Stadtteil, in dem so gut wie keine Autos unterwegs sein sollen. Eine Vorgehensweise, die auch im künftigen Rosensteinquartier in der Innenstadt angewandt werden soll. Im Fokus der Stadtplaner lag von Anfang an deshalb der öffentliche Raum und die wichtigen Fußwegeverbindungen.

Finstere Röhre in Bad Cannstatt ein Angstraum Um für ein autoarmes Quartier die besten städtebaulichen Voraussetzungen zu schaffen, sind attraktive Rad- und Fußwegeverbindungen und kurze Wege in die benachbarten Stadtteile unerlässlich. Doch gerade das am ehemaligen Güterbahnhof-Areal umzusetzen, ist offenbar seit fast 20 Jahren eine unüberwindbare Hürde für die Stadtplaner. „Der bestehende Seelberg-Durchlass ist nicht barrierefrei“, kritisiert Peter Mielert, der das Problem als Bezirksbeirat für die Grünen schon vor Jahren angemahnt hat. Zudem sei die rund 150 Meter lange und verwinkelte Röhre vor allem in den Wintermonaten eine Zumutung mit hohem Gruselfaktor. Ein echter Angstraum.

Selbst tagsüber ist der Eingang in den Gruseltunnel an der Deckerstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt nicht sehr einladend. Zudem ist er nicht barrierefrei. Foto: Uli Nagel

Obwohl längst im kommunalpolitischen Ruhestand, lässt Peter Mielert bei diesem Thema nicht locker: „Wenn für die autogerechte Erschließung rund 30 Millionen Euro in die Hand genommen werden, dann sind zehn Millionen Euro für einen neuen Tunnel für Radfahrer und Fußgänger nicht zu viel verlangt.“

Im Neckarpark in Stuttgart zieht Leben ein

Zumal das Thema an Dringlichkeit und Brisanz zunimmt. Die meisten Büros und Geschäftsräume sind längst in Betrieb. In dem Volksbank-Komplex an der Daimlerstraße arbeiten bereits seit 2019 fast 1000 Menschen. 2022 wurden zudem das Sportbad und 2024 der riesige Dibag-Bau fertig. Auch die ersten Bewohner zogen in die Stuttgarter Höfe und in die rund 100 Wohnungen des Parkside-Projekts der Strenger-Gruppe ein.

Und mit dem Bildungshaus Neckarpark (Volkshochschule, Kita und Schule) wurde im vergangenen Jahr ein Gebäude mit großer Besucherfrequenz eröffnet. „Viele davon kommen mit dem Rad oder zu Fuß“, sagt Mielert. Er weiß jedoch auch von Etlichen, die den Weg durch den Gruseltunnel fürchten und dann doch lieber mit dem Auto anreisen. „Gerade das wollte die Stadt jedoch in dem neuen Quartier vermeiden.“

Zeit, für das Problem eine Lösung zu finden, hatte die Verwaltung laut Mielert genug. Denn bereits 2007 hatten Pesch & Partner, Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs für das Güterbahnhof-Areal, dafür plädiert, einen neuen Durchgang durch den Bahndamm zu bauen. Auch die Gemeinderatsfraktionen der SPD und der Grünen forderten ein Jahr später die Verwaltung zum Handeln auf. Doch eine erste Machbarkeitsstudie zeigte, dass ein neuer Tunnel bautechnisch schwierig und mit rund 20 Millionen Euro auch teuer wäre.

Nun war die Verwaltung nicht regungslos, denn 2015 wurde zumindest eine Aufwertung der heutigen Wegeverbindung vorgestellt. Die Kosten waren mit 2,2 Millionen Euro überschaubar, was jedoch nach Meinung des Bezirksbeirats Bad Cannstatt auch für die Verbesserung zutraf. Diese Lösung wurde deshalb abgelehnt.

2021 machte die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen weiteren Vorstoß und schlug ein zweistufiges Vorgehen vor. Zum einen wird der erste Abschnitt des Tunnels belassen und nur verschönert. Der zweite Schritt wäre dann eine Verlängerung des ersten Tunnelabschnitts in Richtung Seelberg. An der Deckerstraße soll die Stadt eine neue, barrierefrei Rampe bauen.

Viele meiden den Tunnel in Bad Cannstatt

Auch die Bürgerinitiative Veielbrunnen (BIV), die bereits 1986 gegründet worden ist, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Gruseldurchlass. „Natürlich gilt unser Hauptaugenmerk dem gesamten Planungsgebiet Neckarpark“, sagt BIV-Sprecherin Regine Herdecker. Zudem fordert die Initiative immer noch einen besseren Schutz vor dem lästigen Parksuchverkehr bei Großveranstaltungen. „Doch auch die Problematik der finsteren Röhre schlägt bei uns auf“, so Herdecker.

Bei den regelmäßigen Treffen wurde dies zuletzt auch immer wieder von den Verantwortlichen der vhs und der Kolping Schule, die im Dibag-Bau beheimatet ist, zur Sprache gebracht. Und Mitarbeiter des Stadtarchivs fürchten ebenfalls den Weg durch die 150 Meter lange Röhre - zumindest alleine. Deshalb sollen sich dort regelmäßig Laufgemeinschaften bilden, wenn es vor allem in der dunklen Jahreszeiten in Richtung Seelberg-Durchlass geht.

Volkshochschule Stuttgart übt Kritik - auch an ÖPNV

Doch nicht nur die schlechte Anbindung für Radfahrer und Passanten wird kritisiert. Auch das ÖPNV-Angebot lässt aktuell zu wünschen übrig. Die Buslinie 45 fährt zwar aus Stuttgart-Ost zum Neckarpark; und mit der Stadtbahn U 19 ist das neue Quartier an das Schienennetz angebunden. „Doch die U 19 stellt um 19 Uhr den Fahrbetrieb ein“, sagt Peter Mielert. Die Direktorin der vhs Stuttgart, Dagmar Mikasch-Köthner, habe dies schon bei der Eröffnung des Bildungshauses betont. Viele Veranstaltungen und Kurse der Volkshochschule enden nach 19 Uhr, manche dauern sogar bis 22 Uhr. Doch um diese Uhrzeit ist der gut ein Kilometer entfernte Wilhelmsplatz die einzige Alternative für Stadtbahnnutzer. Und um dorthin zu gelangen, muss man durch den Seelberg-Durchlass.

Das Amt für Stadtplanung und Wohnen hat bereits in den Jahren 2021 und 2022 die Grundlagen für die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie vorbereitet. „Aufgrund der zwischenzeitlich erforderlichen Priorisierung anderer dringender Infrastrukturprojekte – insbesondere im Bereich bestehender Brückenbauwerke – konnte die Machbarkeitsstudie bisher noch nicht vergeben werden“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. „Doch die Verwaltung verfolgt das Ziel eines Seelberg-Durchlasses weiterhin ausdrücklich.“

Derzeit werde geprüft, wann das Projekt wieder in die weitere Bearbeitung aufgenommen werden könne. „Ein konkreter Zeitpunkt für die Vergabe der Machbarkeitsstudie kann aktuell nicht genannt werden“, so Hillinger. Natürlich sind dafür weitere Abstimmungsgespräche mit der Deutschen Bahn vorgesehen. Denn der Stadt gehört nur der Tunnel, das Gelände darüber der Deutschen Bahn.