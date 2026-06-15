Vorzeigequartier in Stuttgart: Helfen Laufgemeinschaften? Kritik an Stuttgarts gruseligstem Tunnel wächst

Ins Vorzeigequartier Neckarpark in Stuttgart zieht Leben ein. Immer mehr Stimmen - auch von ansässigen Schulen - sehen in dem langen, verwinkelten Fußgänger-Tunnel ein Problem.
Die Bebauung des ehemaligen Güterbahnhof-Areals ist in vielerlei Hinsicht wegweisend für künftige Wohnbebauungen in Stuttgart. Das gilt auch für das Thema Verkehr, denn die Stadt plant einen neuen Stadtteil, in dem so gut wie keine Autos unterwegs sein sollen. Eine Vorgehensweise, die auch im künftigen Rosensteinquartier in der Innenstadt angewandt werden soll. Im Fokus der Stadtplaner lag von Anfang an deshalb der öffentliche Raum und die wichtigen Fußwegeverbindungen.