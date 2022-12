1 Lutz Hörr will zukünftige Beanstandungen bei seiner Tierhaltung vermeiden. Foto: Werner Kuhnle

Der bisherige Tierpfleger sei durch zwei neue Kräfte ersetzt worden, teilt der Chef des Sonnenhofs, Lutz Hörr, mit.















Link kopiert

Der Sonnenhof in Remseck stand in den letzten Wochen nicht als attraktives Ausflugsziel für Familien im Großraum Stuttgart in den Schlagzeilen, sondern wegen seiner Tierhaltung.

Wie Lutz Hörr, der Chef des Erlebnisbauernhofs, mitteilt, hat er aus der behördlich festgestellten Mängelliste die Konsequenzen gezogen: „Wir haben den bisherigen Tierpfleger ersetzt durch zwei neue Kräfte. Durch diese Maßnahme sind wir sehr zuversichtlich, dass es in Zukunft keinen Grund mehr zur Beanstandung gibt.“

Die Tierschutzorganisation Peta hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Anzeige gegen ihn erstattet und ihm unter anderem Tierquälerei vorgeworfen. So würden etwa die Kaninchen nicht artgerecht gehalten, seien krank und apathisch. Zuletzt hatte das Veterinäramt ohne Nennung von Namen mitgeteilt, man habe bei einer Schafherde in Remseck einen sehr schlechten Ernährungszustand diagnostiziert. Die Untersuchung eines verendeten Schafbocks habe ergeben, dass das Tier hochgradig abgemagert, stark verwurmt und chronisch fehlernährt gewesen sei. Die Herde wurde ins Tierheim nach Ludwigsburg gebracht, gegen den Tierhalter sei wegen des Anfangsverdachts einer Straftat Anzeige erstattet worden, so die Behörde. Bei den anderen Tieren habe es keine Beanstandungen gegeben, nur eine Ziege habe eine Bindehautentzündung gehabt.

Unsere Empfehlung für Sie Erlebnisbauernhof in Remseck Wieder schwere Vorwürfe gegen den Sonnenhof Abgemagerte und beschlagnahmte Schafe liefern der Tierschutzorganisation Peta weiteren Zündstoff gegen den Tierhalter aus dem Kreis Ludwigsburg. Das Veterinäramt hat wegen eines Anfangsverdachts Strafanzeige erstattet.

Lutz Hörr hatte gegenüber dieser Zeitung die Peta-Aussage bestätigt, es habe sich um eine seiner Schafherden gehandelt. Die Schafe seien gegen die Würmer behandelt worden, was aber offenbar nicht angeschlagen habe. Auch ein krankes Kaninchen sei einer Tierärztin vorgeführt worden. Über beide Behandlungen liegen der Redaktion dieser Zeitung Nachweise vor. Dem Veterinäramt wurde zudem ein Nachweis der Behandlung der Ziege geliefert.