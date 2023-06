1 Kritik am Präsidenten: Emmanuel Macron trinkt ein Bier auf Ex. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA

Ein Bier auf ex in der Umkleide der Rugby-Mannschaft - und schon hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mal wieder für einen Aufreger bei der Opposition gesorgt.









Ein „Symbol toxischer Männlichkeit der politischen Führung“ sei diese Geste, schrieb die französische Grünen-Chefin Sandrine Rousseau am Montag im Onlinedienst Twitter. „Ein Bier auf ex? Was will der sich denn beweisen?“, spottete die sozialistische Senatorin Laurence Rossignol.