18-Jähriger angeklagt: Mitschülerin vergewaltigt? Böblinger Klassenfahrt endet vor Gericht

Eine Schulklasse unternimmt im Sommer 2023 eine Abschlussfahrt nach Berlin. Aus Spaß wird bitterer Ernst: Im Hotelzimmer soll ein 18-Jähriger seine Mitschülerin vergewaltigt haben.

Was als heitere, feucht-fröhliche Klassenfahrt einer Oberstufe aus dem Kreis Böblingen nach Berlin begann, endete als traumatisches Erlebnis: Vor gut zwei Jahren soll ein damals 18-Jähriger seine Mitschülerin in seinem Hotelzimmer vergewaltigt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dies streitet der Angeklagte ab. Vor Gericht steht Aussage gegen Aussage, und das Jugendschöffengericht benötigt mehr als einen Verhandlungstag, um zu einem Urteil über das Geschehen in dieser schicksalhaften Julinacht in Berlin zu gelangen. Doch eins nach dem anderen.

Es ist das Ende des letzten Schuljahres vor dem Abitur für die Klasse aus dem Kreis Böblingen. Für ein paar Tage fahren die Gymnasiasten mit ihren Lehrern nach Berlin. Im Zug geht es auf die Exkursion. Die meisten sind gerade volljährig geworden, so auch die mutmaßlich Geschädigte. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes soll sie hier Sophie V. heißen. Zum Zeitpunkt der Ausfahrt hat sie einen festen Freund, der aber nicht in ihrer Klasse ist. Wohl aber der Angeklagte Tarek M., der in echt ebenfalls anders heißt.

Laut der übereinstimmenden Aussagen der als Zeugen geladenen Mitschüler sind die beiden damals gut befreundet, schreiben sich über die gängigen Kanäle: Whatsapp und Snapchat. Keiner der Zeugen kann es mit Sicherheit sagen, aber es wird vor Gericht deutlich: Auf der Klassenfahrt lag zwischen den beiden mehr in der Luft, es knisterte wohl. So kam es in einer Partynacht zu dem folgenreichen Treffen im Hotelzimmer des Angeklagten, das das Gericht anhand von Chatprotokollen, Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen zu rekonstruieren versucht.

Der Vorwurf der Anklage lautet: Tarek M. soll Sophie V. um kurz nach 1 Uhr in das Mehrbettzimmer gelockt haben, wo er allein im Dunkeln auf sie wartete. Unmittelbar nachdem sie hereinkam, soll er sie gegen das Bettgestell gedrückt, an den Po gegrapscht und sie schließlich aufs Bett gezerrt haben, wo er ihr unter die Bluse an den BH griff. Er soll sie außerdem am Hals gepackt und so überwältigt haben.

Unsere Empfehlung für Sie Prozess in Böblingen Per Flugzeug zum Amtsgericht Weil ein Einbrecher die Tat minutiös mit schildert, kommt er um eine Gefängnisstrafe herum. Das Böblinger Amtsgericht wendet dafür die Kronzeugenregelung an.

Laut Anklage habe er daraufhin versucht, sich ein Kondom überzuziehen und in sie einzudringen – was ihm aber nicht gelang. Um seine Tat zu vollenden, soll er Sophie zum Oralverkehr genötigt haben, wozu es aber laut Anklage ebenfalls nicht kam. Entkräftet und traumatisiert von diesem Ereignis habe sie sich befreien und das Zimmer verlassen können – so die Schilderung der Staatsanwaltschaft.

Sie offenbart sich auf einer Parkbank

Auf einer Parkbank soll sich Sophie kurz darauf einer Klassenkameradin unter Tränen offenbart haben, gemeinsam alarmieren sie die Klassenlehrerin, die sofort die nächste Polizeistation in Berlin aufsucht. Sophie schildert den Beamten erneut, was geschehen ist. Ihre große Sorge – so schildern es Mitschülerin und Polizisten: Dass ihr Freund davon erfährt und sie dann verlässt. In der Berliner Charité wird V. untersucht. Am frühen Morgen werden die Beteiligten im Hotel von Beamten in Uniform sowie von der Kriminalpolizei geweckt. Die Polizisten sichern Spuren, befragen Zeugen – und nehmen dem mutmaßlichen Peiniger sein Mobiltelefon ab.

Gefunden wurde eine aufgerissene Kondompackung neben dem Bett, sonst fiel den Ermittlern in dem Zimmer nichts Ungewöhnliches auf. Auffällig detailliert schildern die eigens aus Berlin angereisten Beamten noch zwei Jahre später den makellosen Zustand der Fingernägel von Sophie V.: blau lackiert mit Einfassungen in Gold, nicht abgebrochen. Davon existieren Fotos, die als Beweismittel vorgelegt werden.

Im Verlauf der Verhandlung tritt ein Freund des Angeklagten in den Zeugenstand. Er spricht leise, der Respekt vor der Situation ist ihm anzumerken. Er war involviert in die Anbahnung des nächtlichen Treffens auf dem Zimmer, begleitete Sophie V. bis zur Zimmertür, will sie aber nicht dazu gedrängt haben. Die Chatprotokolle zwischen ihm und dem Angeklagten zeigen Tarek M.s Niedertracht, sein rohes Begehren.

Teile der Sitzung fanden ohne Öffentlichkeit statt Foto: Stefanie Schlecht

„Die Gure, die soll kommen, bevor ich die fick“, textet M. unter anderem kurz vor der Tat seinem Kumpel. Vor Gericht wird das „G“ als Schreibfehler interpretiert, er wollte wohl „Hure“ schreiben. Mit V. selbst schreibt M. ebenfalls, freundlicher und respektvoller natürlich, drängt sie, aufs Zimmer zu kommen – worin sie schließlich einwilligt: Sie komme zu ihm, müsse nur noch mal eben auf die Toilette, schreibt sie nur Minuten davor. Ihre Version laut einer Mitschülerin: Es solle ein abschließendes Gespräch mit Tarek M. geben, dass sie keine intime Beziehung mit ihm wolle. Gingen die beiden mit völlig unterschiedlichen Erwartungen in das Zimmer?

Täter und Opfer verlassen Hotel gemeinsam

Auf dem ersten Schnipsel der Videoaufzeichnungen aus der Hotellobby sieht man Sophie V. das Foyer in Richtung Aufzug durchqueren. Auf dem zweiten Videoschnipsel von etwa 45 Minuten später sieht man sie, wie sie hintereinander durch die Lobby laufen – und diese gemeinsam Richtung Ausgang verlassen. Von Flucht, Traumatisierung, Aufgelöstheit und Verzweiflung ist bei V. da aber nichts zu sehen. Sie wartet wie beiläufig noch kurz an der Tür auf Tarek M. – den Jungen, der sie kurz zuvor vergewaltigt haben soll.

In Saal 13 des Böblinger Amtsgerichts macht der Angeklagte M. nur Angaben zu seiner Person. Seine Blick wirkt leer, seine Stimme gedämpft. Auch das mutmaßliche Opfer Sophie V. sagt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Die heute 20-Jährige spricht hinter verschlossenen Türen deutlich länger, über eine Stunde, bevor sie in Tränen aufgelöst den Saal verlässt.

Nach einem verständigenden Gespräch zwischen Verteidigung, Anklage und Vorsitz unterbricht Richter Ralf Rose die Verhandlung nach über fünf Stunden. Auf Antrag der Verteidigung sollen zwei weitere Zeugen gehört werden. Am Montag wird der Prozess fortgesetzt.

Beratungsstellen in Böblingen

Häusliche Gewalt

In Böblingen hilft die Amila – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt schnell und unkompliziert weiter. Die Einrichtung bietet nicht nur Informationen und Unterstützung, sondern auch einen geschützten Raum.

Erreichbarkeit

Amila ist unter der Woche am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 70 31/63 28 08 zu erreichen.