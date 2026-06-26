Vorwurf ist lächerlich: Witz über Femizide? Dieter Nuhr weist Kritik zurück

Dieter Nuhr steht in der Kritik: Dem Kabarettisten wird vorgeworfen, über Frauenmorde gescherzt zu haben. Nuhr weist die Vorwürfe zurück - und erklärt, wie seine Aussage tatsächlich gemeint gewesen sei.
Der Kabarettist Dieter Nuhr (65) wehrt sich gegen den Vorwurf, er habe sich in einer Sendung über Frauenmorde lustig gemacht. Auf Facebook stellte er klar: "Habe ich nicht." Weiter schrieb Nuhr: "Kein Witz über Femizide, nirgends. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich nicht tun. Der Vorwurf ist lächerlich." Zudem bestreitet er, Opfern die Schuld gegeben zu haben.