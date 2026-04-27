Zwei ehemalige Geschäftsführer und Investoren des Fellbacher Hochhauses müssen sich ab Donnerstag wegen Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation vor Gericht verantworten.
Die Mühlen der Justiz, das Sprichwort ist bekannt und hat immer mal wieder seine Berechtigung, mahlen langsam. Man könnte es auch positiver ausdrücken: Gut Ding will Weile haben. Eine gute Entwicklung allerdings hat das Super-Hochhaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) seit dem Spatenstich im Jahr 2014 und der Pleite 2016 nicht genommen. Mit den damaligen Vorgängen beschäftigt sich nun auch das Landgericht Stuttgart – in einem Prozess gegen die beiden damaligen Investoren.