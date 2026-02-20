Vorwurf der Vetternwirtschaft: Fokus auf AfD-Mitarbeiter mit familiärem Hintergrund

Man kennt sich, man vertraut einander. Das ist in der Politik nicht ungewöhnlich. Dennoch fragen sich manche, ob Abgeordnete der AfD womöglich zu viele Angehörige von Parteifreunden beschäftigen.
Berlin/Düsseldorf - Vorwürfe von Vetternwirtschaft ziehen in der AfD immer weitere Kreise. Wie aus der Parteispitze verlautete, wird sich der Bundesvorstand am Montag zudem mit Anschuldigungen gegen führende Funktionäre des AfD-Landesverbandes Niedersachsen beschäftigen. Die beruhen jedoch bislang nur auf Aussagen einiger Parteimitglieder und werden von den Beschuldigten vehement zurückgewiesen.