Vorwurf der versuchten Tötung in Schorndorf: Mann kommt nach Prügelei ins Gefängnis

Vorwurf der versuchten Tötung in Schorndorf

1 Die Polizei hat den Tatverdächtigen verhaftet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Weil ein 53-Jähriger sein Opfer bei einem Streit niedergeschlagen und es dann mit dem Fuß getreten haben soll, wurde er von der Polizei in Untersuchungshaft gesteckt.











Ein 45-jähriger Mann ist am vergangenen Mittwochmorgen gegen 1.45 Uhr bei einer Auseinandersetzung auf dem Gehweg der Vorstadtstraße in Schorndorf schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei war es dort zwischen dem 53-jährigen Tatverdächtigen und dem Opfer zum Streit gekommen. Weshalb die zwei Männer aneinandergeraten waren, steht noch nicht fest. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe der Tatverdächtige das Opfer zunächst mit der Faust niedergeschlagen und dann mit dem Fuß auf den wehrlos am Boden liegenden Mann eingetreten und ihn dabei schwer verletzt.