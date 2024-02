Vorwurf der Steuerhinterziehung: Finanzamt-Schock für den SV Bonlanden

1 Ein notgedrungener Verkauf des Vereinsheims – wird es am Ende so weit kommen? Foto: Günter Bergmann

Einem Prüfbescheid zufolge sollen die Filderstädter eine Viertelmillion Euro an Steuern nachzahlen. Im äußersten Fall droht die Insolvenz. Die Hintergründe, wie der Verein dagegen vorgeht und warum er sich in Unschuld wähnt.











Link kopiert



Vor Kurzem ist Klaus Kämmerer überraschend als Trainer der Bezirksliga-Fußballer des SV Bonlanden entlassen worden. Die Nachricht schlug hohe Wellen in der Stuttgarter und Filder-Kickerszene, coachte Kämmerer den Verein doch bereits seit acht Jahren. Und zuvor war er schon einmal vier Jahre lang im Amt gewesen – unter anderem in der Oberliga. Seine Nachfolge tritt wie berichtet der bisherige Spieler-Co-Trainer Timo Stehle an. Er übernimmt im Aufstiegskampf. Drei Wochen vor dem Punktspielwiederbeginn am 17. März stehen die Seinen auf dem zweiten Tabellenplatz.