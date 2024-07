Vorwurf der Spionage: Russische Justiz verhandelt weiter gegen US-Reporter

1 Evan Gershkovich, Journalist aus den USA, steht in einem Glaskäfig in einem Gerichtssaal in Jekaterinburg. Foto: dpa/Uncredited

Russland will den Moskau-Korrespondenten des „Wall Street Journal“ als Spion verurteilen. Doch Außenminister Lawrow sagt in New York, worum es hinter den Kulissen geht.











Link kopiert



Der russische Spionageprozess gegen den US-Reporter Evan Gershkovich ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt worden. Im Fall des Korrespondenten der US-Zeitung „Wall Street Journal“ würden Zeugen gehört, sagte eine Gerichtssprecherin. Journalisten, ein britischer Diplomat und andere Beobachter mussten in einem Vorraum des Gerichts in der Stadt Jekaterinburg am Ural warten.