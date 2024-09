US-Rapper Sean „Diddy“ Combs in New York festgenommen

1 US-Rapper „Diddy“ ist unter anderem durch das Lied „I’ll Be Missing You“ bekannt. Foto: dpa/Jordan Strauss

Rapper Sean „Diddy“ Combs wird sexuelle Gewalt vorgeworfen. Nun wurde Combs festgenommen. Sein Anwalt spricht von „ungerechter“ Strafverfolgung.











Link kopiert



US-Rapper Sean „Diddy“ Combs, dem sexuelle Gewalt vorgeworfen wird, ist festgenommen worden. Die Festnahme sei am Montagabend (Ortszeit) in New York erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Anklageschrift sollte voraussichtlich an diesem Dienstag bekannt gemacht werden, führte Staatsanwalt Damian Williams weiter aus.