Stuttgart - Was muss da vorgefallen sein, wenn ein hochrangiger Polizeibeamter auch dreieinhalb Jahre nach dem Ereignis beharrlich weiterkämpft? Seiner Polizei, der Staatsanwaltschaft, gar dem Innenministerium vorwirft, all die Jahre „behördenübergreifend massiv gelogen“ zu haben? Seine Tochter, eine damals 26-jährige Lehrerin, saß im Februar 2016 insgesamt 22 Stunden in Stuttgart im Polizeigewahrsam – unschuldig. Darüber sind sich alle einig. Nur nicht darüber, was das nun war: Eine Verkettung unglücklicher Umstände? Schlamperei? Oder Willkür? Der Vater, Karl-Heinz Schmid, ein 59-jähriger Kriminalhauptkommissar aus Freiburg, sagt: Es war eine Straftat.