1 Harald Panzer im Mai 2022 bei der Eröffnung der Libermenta-Klinik in Schloss Freudental im Kreis Ludwigsburg Foto: Simon Granville

In einem bis in den Dezember reichenden Mammutverfahren muss sich der durch Sport-Sponsoring und Gastro-Projekte bekannte Geschäftsmann vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Was steckt hinter den Vorwürfen?









Der Immobilien-Unternehmer Harald Panzer, Gründer der Wohninvest-Gruppe mit Sitz in Fellbach, muss sich vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe drehen sich um Bestechung und Beihilfe zur Untreue in einem besonders schweren Fall. Der Vorwurf der Untreue richtet sich gegen einen ebenfalls angeklagten Immobilienverwalter, der dem durch vielfältige Engagements in der Gastro-Szene und beachtliche Beträge fürs Sport-Sponsoring einem breiten Publikum bekannten Geschäftsmann zu günstigen Gebäudekäufen verholfen haben soll.