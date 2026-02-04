Mehr als 368.000 Euro bekommen die angeklagten Kegelbrüder zurück – doch die Staatsanwaltschaft fordert weiter sieben Jahre Haft. Was steckt hinter dem überraschenden Gerichtsbeschluss?
Palma - Die wegen Brandstiftung auf Mallorca angeklagten Hobbykegler aus dem Münsterland erhalten nach einem Bericht der "Mallorca Zeitung" einen Großteil der für ihre Freilassung hinterlegten Kaution zurück. Die acht Angeklagten hatten 2022 insgesamt 500.000 Euro hinterlegen müssen, um nach rund zwei Monaten aus der Untersuchungshaft freizukommen. Die sogenannten Kegelbrüder haben von Anfang an jede Schuld an dem Brand zurückgewiesen.